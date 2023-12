Purtroppo oggi 19 dicembre il sito INPS non funziona come dovrebbe per gli utenti che provano ad accedere alla loro area personale con Spid. Le difficoltà sono diverse in un momento davvero cruciale: da ieri 18 dicembre, in effetti, è possibile richiedere il nuovo Assegno di Inclusione (ADI) e diversi utenti non riescono, proprio per questo motivo, a presentare la loro domanda-

Non c’è dubbio che gli accessi contemporanei al portale di previdenza sociale in queste ore siano copiosi. Proprio questa grossa affluenza di pubblico potrebbe essere uno dei motivi principali per i quali il sito INPS non funziona in queste ore. Sta di fatto che queste difficoltà odierne si manifestano con un mancato accesso all’area personale che si trasforma nell’impossibilità di eseguire operazioni importanti come l’inserimento della propria domanda di Assegno di Inclusione per via telematica. Vale la pena ricordare che quest’ultimo è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e in cui ci sia almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età e più in generale con una situazione di svantaggio di diverso genere.

Per il momento, non ci sono riscontri ufficiali sul perché il sito INPS non funzioni correttamente in diversi suoi aspetti oggi, Le anomalie dovrebbero comunque essere superate nelle prossime ore, magari grazie anche ad una minore affluenza di pubblico sul portale previdenziali. Per chiunque abbia necessità impellente di ottenere supporto tecnico dedicato, è possibile fare riferimento a due contatti telefonici di assistenza. Il primo risponde al numero verde 803 164 (gratuito tuttavia solo con chiamata da numero fisso). In alternativa, per chi chiama da telefono mobile, è necessario digitare la numerazione 06 164 164. Quest’ultimo servizio non è gratuito e la spesa degli utenti varierà sulla base del proprio operatore di riferimento e il piano di spesa personale.

Continua a leggere su optimagazine.com