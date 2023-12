Nicole Kidman è la protagonista della nuova serie Prime Video in arrivo a inizio 2024. Expats è un drama basato sul best seller di Janice Y. K. Lee The Expatriates.

La miniserie in 6 episodi è creata, scritta e diretta da Lulu Wang. Nicole Kidman è anche produttrice esecutiva con Per Saari per Blossom Films (Rabbit Hole, Nine Perfect Strangers), Alice Bell (The Beautiful Lie, The Slap), Theresa Park per Per Capita Productions (After Yang, Bones and All) e Stan Wlodkowski (The Old Guard). Oltre a Wang, il team di sceneggiatura è composto da Vera Miao (Two Sentence Horror Stories), Gursimran Sandhu (Game of Thrones), Alice Bell e l’autrice del libro da cui è tratta la serie, Janice Y. K. Lee.

Expats – Cast

A comporre il cast, oltre all’attrice premio Oscar, Nicole Kidman, troviamo:

Sarayu Blue (Non ho mai…, Giù le mani dalle nostre figlie)

Ji-young Yoo (Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola, Smoking Tigers)

Brian Tee (Chicago Med, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Jack Huston (House of Gucci, Fargo)

Expats – Trama

La serie è ambientata nel 2014 a Hong Kong e ripercorre le storie di tre donne americane. Le vite di Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo) si intrecciano in seguito a una tragedia familiare e si ritrovano in bilico tra vittimismo e sensi di colpa.

