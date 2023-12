Componenti: Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani

Città: Roma

Piattaforme: Instagram

Categoria: Comedy

Chi sono le Eterobasiche

Le Eterobasiche sono un duo comico formato da Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, due ragazze romane che hanno creato una popolare pagina Instagram per parodizzare i comportamenti e i stereotipi maschili. Dal 2023, il loro progetto si è espanso anche in una trasmissione televisiva condotta da Francesca Fagnani, dove propongono parodie sul mondo degli uomini.

Valeria De Angelis, nata nel 1996, è laureata in Design ed è direttrice artistica della piattaforma Generazione, dove ha conosciuto Maria Chiara Cicolani, vice-direttrice. Maria Chiara Cicolani, nata nel 1998, è laureata in Filosofia e ha vissuto per un periodo in Norvegia. Entrambe sono appassionate di calcio e tifano per la Lazio.

Le due si sono avvicinate grazie alla loro passione per la recitazione e la comicità e hanno iniziato a pubblicare video divertenti sui social network, dove hanno dimostrato il loro talento e la loro simpatia. I loro sketch, incentrati su situazioni quotidiane e stereotipi di genere, hanno riscosso un grande successo, raggiungendo milioni di visualizzazioni e di follower. Il loro stile è ironico e sarcastico, basato sul contrasto tra la personalità esuberante di Valeria e quella più pacata di Maria Chiara. Le due si ispirano a coppie comiche famose, come Sandra e Raimondo, ma con un tocco di modernità e originalità.

Le origini delle imitazioni

Come accade nelle più belle storie, il successo per le Eterobasiche è arrivato per caso. In primo luogo, sia Valeria che Maria Chiara son delle attente osservatrici. Da tifose quali sono, entrambe prendono ispirazione soprattutto dalle domeniche allo stadio: “Quando siamo in Curva assorbiamo quello che sentiamo, siamo delle spugne“.

Ma com’è nato tutto? Lo spiegano loro stesse:

“Eravamo in vacanza. Erano tutti a Ibiza e Formentera gli amici nostri, noi paese di vecchietti così abbiamo detto ‘mandiamo i video’. Facciamo queste battute spesso nella realtà di tutti i giorni, ci caliamo in questi personaggi”.

