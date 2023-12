Il Samsung Galaxy S24 è vicinissimo al lancio di metà gennaio e continuano a giungere succulenti anticipazioni sull’aspetto più interessante del telefono, ossia il fatto di essere il primo smartphone con IA integrata. L’intelligenza artificiale a disposizione di tutta la serie top di gamma (o semplicemente del modello Ultra) contribuirà a facilitare tante operazioni eseguite con il telefono. In particolare, le foto e i video ottenuti con i dispositivi nuovi potranno essere migliorati automaticamente o con un semplice comando.

Gli ultimi dettagli relativi al Samsung Galaxy S24 con l’IA provengono dall’informatore noto a tutti su Twitter come Bennett Buhner. L’esperto ha chiarito che, grazie pure all’integrazione della nuova interfaccia One UI 6.1, verrà introdotta una funzione per rielaborare facilmente i video ottenuti con il telefono velocemente. Ad esempio, sarà l’intelligenza artificiale a migliorare la luminosità degli scatti, a ridurre il rumore interno ad un’immagine non perfetta ed è previsto anche un intervento per migliorare la stabilità dei video. Ancora, sempre per le clip, sarà possibile rimuovere un qualsiasi elemento selezionato nel filmato.

Oltre ai benefici dell’IA per i video girati con il Samsung Galaxy S24, funzioni aggiuntive dovrebbero essere garantite anche per i semplici scatti. Ad esempio, quando si espandono le foto esistenti per correggerne l’angolazione (ma senza ritagliarle) lo spazio vuoto dovrebbe essere riempito con pixel in linea con il contesto dell’immagine.

A parte tutte le implementazioni specifiche per foto e video ottenute con i Samsung Galaxy S24 grazie all’IA. in generale possiamo dire che l’apporto dell’intelligenza artificiale per i top di gamma sarà concreto. Un chatbot sarà sempre disponibile per i possessori del nuovo telefono per rispondere a qualsiasi domanda, anche risolvere a problemi matematici, a dubbi di ogni tipo (o quasi). Ancora, potranno essere acquisite informazioni durante le chiamate e, ad esempio, degli appuntamenti e impegni citati potranno essere automaticamente inseriti in calendario. Le novità di certo non saranno solo queste ma già sono più che interessanti.

