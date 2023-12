Chi è Daniele Cabras? Conosciamo meglio il tiktoker che dai social vola a Sanremo 2024 con un ruolo importante. Sarà al fianco di Mattia Stanga e insieme saranno gli inviati d’eccezione della striscia del PrimaFestival, affidata alla conduzione delle sorelle Paola e Chiara.

Dal palco del Teatro Ariston di Sanremo, in gara tra i Campioni nel 2023, le sorelle Iezzi adesso tornano in scena nel Festival di Amadeus, l’ultimo da quel che sappiamo. Stavolta non si esibiranno tra i Big in gara ma avranno il fondamentale ruolo di introdurre gli spettatori al centro della kermesse canora. Con loro due inviati d’eccezione in grado di parlare alla gen Z: Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Si fa chiamare anche Dany Cabras e ha origini sarde. Proprio la sua provenienza è il suo punto di forza sui social. Seguitissimo da Instagram a TikTok, Daniele Cabras è tra i nuovi personaggi più apprezzati della rete. A suon di ironia ha conquistato davvero tutti.

Predilige racconti ironici della vita di famiglia: rapporti tra genitori e figli, o tra mamma e papà. Tra i suoi personaggi ricorrenti troviamo Daniele, il piccolo di casa molto impacciato.

Non solo social: Daniele Cabras ha pubblicato il suo primo libro Un Ragazzo Tenero e nel 2023 è partito il tour La Schiava, per esibizioni dal vivo in tutta Italia. Nel 2022 Daniele Cabras ha vinto Generazione LOL, spin-off del programma LOL – Chi Ride è Fuori.

La naturale evoluzione del suo percorso lo porta verso il Festival di Sanremo 2024. Daniele Cabras parlerà alla generazione Z e farà conoscere il Festival di Sanremo anche ai più giovani con il suo spazio fisso al PrimaFestival.