Comincia ad esserci un po’ di apprensione sui social, per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Genoa-Inter. Se per i tifosi locali pare che la situazione si sia sbloccata nei giorni scorsi tramite canali “fisici”, visto che al momento della pubblicazione del nostro articolo non risulta possibile procedere con l’acquisto online (vedremo se nelle prossime 48 ore ci saranno o meno novità in merito), al contempo è molto importante capire i potenziali scenari per il settore ospiti. Già, perché una partita del genere per forza di cose sposta tante persone che seguono una delle tre big del calcio italiano ed occorre organizzarsi in anticipo.

Cosa sappiamo sulla vendita dei biglietti di Genoa-Inter e sulla gestione del settore ospiti

Alla luce del fatto che oggi 19 ottobre non sia ancora possibile procedere con la transazione per assicurarsi i biglietti di Genoa-Inter, non manca chi teme pesanti limitazioni imposte dalle autorità in nome dell’ordine pubblico. In verità, nulla lascia pensare che si possa seguire questa strada con la gestione del settore ospiti, stando anche alle informazioni che abbiamo condiviso tempo fa con un primo approfondimento sul match di Marassi. Certo, la sfida è in programma tra dieci giorni esatti e non sarebbe male imbattersi quantomeno in un comunicato ufficiale chiarificatore.

Detto questo, al momento non sono previste particolari limitazioni per la vendita dei biglietti di Genoa-Inter, in riferimento al settore ospiti. In passato, infatti, non ci sono stati fatti di cronaca rilevanti o particolari problemi tra le due tifoserie, a differenza di quanto avvenuto negli anni ’90 tra i sostenitori del Grifone e quelli del Milan. I biglietti da mettere a disposizione per i sostenitori nerazzurri dovrebbero essere circa 2.500, anche se è facile immaginare un’invasione anche in altre zone dello stadio, come sempre avviene in circostanze simili.

L’ottima stagione delle due squadre, almeno per ora, dovrebbe portarci ad uno scontato sold out coi biglietti di Genoa-Inter. Per il settore ospiti potrebbero arrivare novità entro la giornata di venerdì.

