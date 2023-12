Stanno già prendendo piede notizie del tutto infondate sui social per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Barcellona, in vista degli ottavi di finale di Champions League, con il match di andata che si disputerà allo Stadio Maradona. La squadra di Mazzarri, infatti, si è piazzata al secondo posto nel girone e dovrà giocarsi le proprie possibilità di passaggio del turno soprattutto tra le mura amiche. In attesa di conoscere la data esatta del match in programma durante il mese di febbraio, occorre qualche informazione preliminare per chi non vuole perdersi lo spettacolo dal vivo.

Alcuni chiarimenti preliminari sulla vendita dei biglietti di Napoli-Barcellona per la Champions League a febbraio

Partiamo dal presupposto che per i sostenitori azzurri in queste ore la priorità sia conoscere tutte le disposizioni del caso per la sfida di sabato prossimo contro la Roma, stando alle informazioni che abbiamo iniziato a portare alla vostra attenzione la scorsa settimana con un altro pezzo. Detto questo, chiunque parli di biglietti di Napoli-Barcellona già in vendita o non sa di cosa stia parlando, o peggio ancora sta provando a truffarvi qualora abbia allegato anche link per procedere con la transazione. Ecco perché occorre tenere gli occhi aperti in vista delle prossime settimane.

Il club di De Laurentiis è solito muoversi abbastanza a ridosso dei match sotto questo punto di vista, motivo per il quale è lecito aspettarsi che qualche comunicazione in merito possa arrivare solo verso metà gennaio. Inutile dire che ci saranno prelazioni e corsie preferenziali per abbonati e forse coloro che sono iscritti ai vari club, fermo restando che il quadro sarà più chiaro per tutti solo nel corso delle prossime settimane.

Per ora fate attenzione ai fantomatici biglietti di Napoli-Barcellona, in quanto qualcuno potrebbe prendersi gioco di voi.

Continua a leggere su optimagazine.com