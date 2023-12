Nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 dicembre saranno di scena nuovi test IT-alert in alcune zone d’Italia. Per quanto gli italiani abbiano cominciato ad avere un po’ più di dimestichezza con lo strumento di allarme della Protezione Civile per le simulazioni effettuate fino a ottobre scorso, è giusto dettagliare anche i particolari di questa nuova procedura di prova. L’obiettivo da raggiungere sarà quello di non preoccuparsi per la ricezione del messaggio anomalo e fornire il giusto feedback all’operazione.

Partiamo dal primo test IT-alert programmato, quello del prossimo 19 dicembre. Quest’ultimo è dedicato alla simulazione di un incidente rilevante in uno stabilimento industriale. Il testo del messaggio riporterà chiaramente il riferimento alla simulazione e il link al portale della Protezione Civile per ricevere ulteriori approfondimenti. Sarebbe poi preferibile che ogni cittadino fornisca il suo riscontro sulla prova e su eventuali errori. Ad essere interessati da questo test appunto, saranno tutti i cittadini con un telefono con copertura di rete che si trovano nel raggio di 2 chilometri dall’impianto LyondellBasell a Brindisi e in Veneto poi, nel circondario della FIS – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. fi Montecchio Maggiore.

A chi è destinato invece l’ulteriore IT-alert del 20 dicembre? La sperimentazione riguarda il caso ipotetico del collasso di grandi dighe ed invasi. In Emilia-Romagna saranno raggiunti dal messaggio coloro che abitano nei pressi della Diga di Conca nei comuni di Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica: ancora, in Lombardia, la simulazione riguarderà la Diga di Pagnona e quindi i comuni di Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio. Per finire, in Sardegna, il test è associato agli eventuali rischi abbinati ad un incidente per la diga di Nuraghe Arrubiu: i comuni interessati sono quelli di Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu, Muravera. Entrambi i messaggi giungeranno intorno alle ore 12 delle due giornata indicate.

