Nome: Martina

Cognome: Socrate

Anno di nascita: 1998

Città: Busto Arsizio (Varese)

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Creator

Chi è Martina Socrate

Martina Socrate è una delle tiktoker più famose e seguite d’Italia, con oltre 1,6 milioni di follower. Nata nel 1998 a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Martina ha sempre avuto la passione per la recitazione e la comicità. Dopo aver studiato Mediazione Linguistica a Milano, ha iniziato a pubblicare video divertenti sui social network, dove ha dimostrato il suo talento e la sua simpatia.

Martina si è fatta conoscere per i suoi sketch in cui impersonava personaggi famosi o reali, usando il loro audio originale e sincronizzando le labbra. Con il suo stile ironico e sarcastico, Martina ha saputo raccontare con humour le situazioni quotidiane, i rapporti di coppia, le mode e le tendenze. I suoi video hanno riscosso un grande successo, raggiungendo milioni di visualizzazioni e di like.

Oltre ai video comici, Martina ha anche pubblicato contenuti più curiosi e originali, in cui ha visitato luoghi e aziende di grande interesse, ha sperimentato situazioni fuori dall’ordinario e ha condiviso le sue routine e i suoi outfit, ha mostrato il libro più strano del mondo e ha spiegato come funzionano le cose. Martina ha anche collaborato con vari brand e sponsor, promuovendo prodotti e servizi con la sua creatività e la sua genuinità.

Il libro e la vita privata

Nel 2021 Martina ha pubblicato il suo primo libro intitolato Andava Tutto Troppo Bene. Si tratta di un romanzo comico in cui Martina racconta le sue avventure e le sue disavventure, sempre in cerca di guai.

Martina vive a Milano con il suo fidanzato e la sua cagnolina Pesca, che spesso appaiono nei suoi video. Martina è una persona curiosa e aperta, che ama viaggiare, scoprire e imparare cose nuove.

