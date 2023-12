Nell’era dell’innovazione tecnologica, il termine “obsolescenza digitale” assume un ruolo sempre più rilevante nel nostro quotidiano. Metaforicamente, possiamo paragonare l’obsolescenza digitale a un fiume in piena che travolge inesorabilmente vecchi dispositivi e tecnologie, lasciandoci spesso spaesati sulla riva alla ricerca di un sostituto adeguato, magari nuovo di fabbrica.

Questo fenomeno impatta non solo sulle nostre scelte di consumo ma anche sull’ambiente e sulla società in generale.

Che cosa si intende per obsolescenza digitale?

L’obsolescenza digitale si manifesta quando un dispositivo elettronico diventa meno funzionale o desiderabile a causa dell’avvento di tecnologie più avanzate. Analogamente a come una vecchia automobile può sembrare meno attraente di fronte a un modello più recente e ricco di funzionalità, i nostri dispositivi digitali subiscono lo stesso destino.

Questo non riguarda solo l’hardware, ma anche il software, che può diventare incompatibile o inefficiente rispetto alle nuove versioni.

La seconda faccia dell’obsolescenza digitale è la velocità con cui avanza. Nel mondo della tecnologia, i progressi sono così rapidi che un dispositivo può diventare obsoleto in pochi anni.

Le leve di marketing dei produttori create grazie all’obsolescenza programmata

L’obsolescenza programmata è una strategia di marketing adottata da alcuni produttori per incoraggiare i consumatori a sostituire i dispositivi più frequentemente. Questa pratica può essere paragonata a un gioco di prestigio dove il nuovo appare sempre più allettante, spingendo a mettere da parte ciò che si possiede già.

I produttori possono, ad esempio, limitare gli aggiornamenti software per i modelli più vecchi o progettare dispositivi che sono difficili da riparare.

Un altro aspetto di questa strategia è l’uso di campagne pubblicitarie che enfatizzano l’innovazione e il prestigio associati ai nuovi modelli. Questo crea una sorta di “effetto moda” dove possedere l’ultima versione diventa un simbolo di status.

Il contrasto dell’obsolescenza programmata grazie all’acquisto degli smartphone ricondizionati

Una delle soluzioni per contrastare l’obsolescenza programmata è l’acquisto di smartphone ricondizionati. Questa pratica può essere paragonata al riciclo: invece di gettare via una bottiglia di vetro, la puliamo e la riutilizziamo.

Gli smartphone ricondizionati sono dispositivi che sono stati riparati, rinnovati e rimessi in vendita, spesso a un prezzo inferiore rispetto ai modelli nuovi.

Un esempio di smartphone ricondizionato è questo iPhone 12 venduto su Certideal.it. Visitando la pagina indicata potrete immediatamente comprendere il risparmio e le garanzie offerte dal venditore, in modo da capire se possa essere l’acquisto del refurbished una soluzione adatta alle vostre esigenze.

Scegliere un dispositivo ricondizionato non solo permette di risparmiare denaro, ma contribuisce anche a ridurre il consumo di risorse naturali e la generazione di rifiuti elettronici. È un modo per prendersi cura del pianeta, promuovendo un consumo più consapevole e sostenibile.

Obsolescenza programmata e consumismo: i danni che stiamo arrecando al nostro pianeta

L’obsolescenza programmata non solo stimola il consumismo, ma ha anche un impatto negativo sull’ambiente . La produzione costante di nuovi dispositivi richiede risorse naturali, mentre la dismissione dei vecchi apparecchi genera rifiuti elettronici.

È come se stessimo riempiendo un secchio senza fondo, consumando risorse e generando rifiuti a un ritmo insostenibile.

Inoltre, l’estrazione di materiali necessari alla produzione di dispositivi elettronici può avere ripercussioni negative sull’ambiente, come l’inquinamento e la distruzione di ecosistemi.

Per fortuna a livello europeo si inizia a muoversi per contrastare tale fenomeno, grazie ad esempio al ritorno delle batterie rimovibili per smartphone . In questo modo è possibile conservare il telefono più a lungo, evitando di cambiarlo quando la batteria non riesce più a tenere la carica.

