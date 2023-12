Non è Natale 2023 senza i film Disney in tv. Come da tradizione, anche quest’anno, le reti Rai regaleranno a tutta la famiglia la magia delle pellicole d’animazione e live action della Casa di Topolino.

Scopriamo quindi quali sono i film Disney da vedere a Natale 2023.

La programmazione inizia proprio il 25 dicembre, con Rai2 che manderà in onda, in prima assoluta, Crudelia. Il film, uscito nel 2021, è un live action e racconta la genesi di una delle cattive Disney più famose: Crudelia de Vil (tradotto in italiano in Crudelia de Mon). Emma Stone interpreta la giovane e creativa truffatrice di nome Estella. La ragazza sogna di entrare nel mondo della moda e si allea con due ladruncoli per sopravvivere tra le strade di Londa. Il suo talento tuttavia cattura l’attenzione della famosa stilista Baronessa Von Hellman (Emma Thompson) che farà uscire in Estrella il suo lato più malvagio.

Il 26 dicembre è il turno del classico d’animazione Disney La Sirenetta, uscito nel 1991, in onda su Rai1. Ariel è una giovane e coraggiosa Principessa figlia di Tritone, il re del mare. Il suo sogno è quello di poter diventare un’umana ed esplorare quel mondo che tanto la affascina. Desiderosa di poter “camminare”, anche per conoscere il Principe Eric di cui si è innamorata, Ariel finisce per stringere un pericoloso patto con Ursula, la strega del mare, che cambierà per sempre la sua vita.

Il 27 dicembre, sempre Rai1 manderà in onda Dumbo, il live action del 2019 diretto dal visionario regista Tim Burton. In questa nuova versione, Colin Farrell interpreta il proprietario di un circo in difficoltà che scopre il potenziale di un elefantino dalle orecchie grandi. Nel tentativo di risollevare la sua attività, l’uomo inizia a sfruttare il piccolo animale.

Le vacanze con i film Disney prosegue anche dopo Natale 2023. Il 28 dicembre va in onda Il ritorno di Mary Poppins su Rai1. Emily Blunt interpreta l’iconica bambinaia nel sequel della pellicola del 1964, dove c’era la leggendaria Julie Andrews. Michael, ormai diventato adulto, fatica a gestire i suoi tre figli dopo la morte della moglie. In loro soccorso arriva Mary Poppins, che aiuterà la famiglia a suon di giochi e canzoni, grazie anche all’amico lampionaio Jack.

La maratona con i film Disney si conclude il 31 dicembre. Per l’ultimo dell’anno, Rai2 fa compagnia alle famiglie con il classico d’animazione La Carica dei 101. Ritroviamo Crudelia De Mon, come l’abbiamo conosciuta: perfida e stravagante, che rapisce i quindici cuccioli di dalmata di Pongo e Peggy. Per i neo genitori inizia una corsa disperata ma strampalata per trovarli e salvarli, grazie all’aiuto degli altri cani della città. Un classico che diverte e appassiona tutte le generazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com.