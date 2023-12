Un evento speciale per i fan di DOC Nelle Tue Mani 3. I primi due episodi della nuova stagione, in arrivo su Rai1 dall’11 gennaio 2024, saranno mostrati in anteprima nelle sale Uci Cinemas. Ma attenzione: solo in alcuni cinema selezionati.

Le novità non finiscono qui, perché la proiezione sarà anticipata dal saluto del cast, tra cui il protagonista Luca Argentero.

In questo nuovo ciclo di episodi (in totale sono 16, raccolte in 8 serate), dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli è costato la memoria, nella prima stagione, e dopo aver combattuto insieme al resto dello staff durante la pandemia, nella seconda stagione, Doc in questa terza stagione si trova ad affrontare una nuova sfida. Reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all’attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti.

Nel cast Luca Argentero; Matilde Gioli; Pierpaolo Spollon; Sara Lazzaro; Marco Rossetti; Laura Cravedi; Giacomo Giorgio; Elisa Wong; Elisa Di Eusanio; Giovanni Scifoni; Aurora Peres; e Diego Ribon. La regia è affidata a Jan Maria Michelini (ep. 1-4), Nicola Abbatangelo (ep. 5-10) e Matteo Oleotto (ep. 11-16).

Nel dettaglio la programmazione di DOC Nelle Tue Mani 3 nelle sale Uci Cinemas:

18 Dicembre: Luca Argentero sarà presente a UCI Milanofiori alle 18.30; Luca Argentero sarà presente a UCI Bicocca alle 21.00 e in collegamento streaming nei cinema selezionati

18 Dicembre: il resto del cast sarà presente a UCI Porta di Roma alle 18.30; il resto del cast sarà presente a UCI Maximo alle 21.00 e in collegamento streaming nei cinema selezionati. Il resto del cast sarà presente a UCI Maximo alle 21.20. Il resto del cast sarà presente a UCI Porta di Roma alle 18.45Tutti i cinema aderiranno al video saluto in streaming, eccetto: Genova, Reggio Emilia, Certosa, Roma Est, Parco Leonardo, Catania, Perugia, Chieti.

