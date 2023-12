In questo speciale periodo dell’anno, si fa ancora più pericolosa la truffa del sito Primark per lo shopping online del brand, a buon mercato ma seguitissimo. Chi è lontano dai negozi fisici Primark appunto oppure chi semplicemente preferirebbe non recarsi in store in questi giorni di folla avrebbe tanto piacere ad acquistare i suoi prodotti preferiti su una piattaforma di e-commerce dedicata. Nulla da fare tuttavia, perché quest’ultima non esiste.

La truffa del sito Primark esiste da tanto tempo: alcuni annunci social sponsorizzati fanno riferimento ad un presunto shop online della catena che in realtà non è online. A differenza di molti altri brand, non è possibile acquistare alcun prodotto su un sito internet e la spesa deve essere dunque effettuata solo nei negozi fisici. Qualsiasi proposta online nasconde solo un tentativo di raggiro da parte di cybercriminali ben organizzati. Di certo, atterrando sul finto e-commerce del brand si cadrà in due trappole affini. In prima battuta, effettuando una spesa, nulla verrà ricevuto e la somma spesa transitata persa per sempre. Allo stesso modo, anche non effettuando un vero ordine ma fornendo i dati personali come anche quelli di una carta di credito o debito, questi saranno utilizzati per scopi illeciti.

La truffa del sito Primark fasullo è di scena a Natale ma non mancherà di allietarci anche nel 2024 che verrà, in altri periodi caldi dell’anno. Per questo motivo, varrà sempre la pena mantenere altissima l’attenzione. Per dovere di cronaca, va detto tuttavia che un sito di Primark tuttavia esiste: su quest’ultimo non possono essere effettuati acquisti (come più volte ribadito) ma ci sono un paio di funzioni utili delle quali approfittare. Intanto è visibile una buona fetta di prodotti in vendita per una loro consultazione ed è possibile pure verificare la disponibilità della merce negli store presenti in tutta Italia. Per finire, solo le carte regalo sono acquistabili dal canale ufficiale.

