Terra Amara va in onda domenica 17 dicembre con i nuovi episodi. La soap, oltre a continuare la programmazione nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, viene anche proposta di domenica sera.

Gli episodi in onda sono quelli della terza stagione, dove terrà ancora banco il triangolo tra Zuleyha, Demir e Umit. Il pubblico Mediaset ha detto addio a un altro personaggio, quello di Sevda, madre della dottoressa prima citata. Stasera saranno trasmessi ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Demir riesce a sviare i sospetti della polizia su Sevda; Saniye e Gaffur assistono agli slanci di affetto di Cumali nei confronti di Uzum e temono di perdere la loro bambina. Zuleyha, venuta a sapere di quanto accaduto a Cetin, chiede a Demir di andare a trovarlo e offrirgli il suo aiuto.

Dopo la morte di Mujgan, Fikret non ha più intenzione di proseguire la guerra contro Demir. I due, così, suggellano la pace definitiva. Anzi, lo Yaman lo aiuta anche a risolvere la questione di Cetin, che viene scagionato per essersi preso la colpa al posto di Fekeli dopo che quest’ultimo ha investito e ucciso Erkan Gumusoglu. Infine Umit pretende che Demir le offra ospitalità, ricattandolo con la scusa del bambino; Zuleyha, stanca della situazione, va via di casa.

Umit ha in pugno Demir, e lui non può far altro che accettare le sue condizioni: lei lo ha minacciato di rivelare alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda. Betul e Sermin propongono di ospitare Umit da loro… ma non lo fanno per solidarietà verso Zuleyha… Demir chiede agli uomini di guardia di non fare mai avvicinare Umit alla villa. Poco dopo, si reca in azienda accompagnato da Betul. Lì, indice una riunione a cui partecipano tutti i dipendenti. Dopo aver annunciato che passerà meno tempo in ufficio per stare vicino alla propria famiglia, nomina Betul responsabile dell’azienda in sua assenza.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 17 dicembre dalle 21:30.

