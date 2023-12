Nome: Khalid

Cognome: El Mahi

Anno di nascita: 1984

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Influencer



Chi è Khalid El Mahi

Khalid El Mahi è uno chef e influencer di origine marocchina noto per le sue video ricette su TikTok, YouTube e Instagram. Nato il 22 maggio 1984, Khalid si trasferisce in Italia da bambino insieme alla sua famiglia. Fin da piccolo coltiva la sua passione per la cucina, ereditata dai suoi genitori, e decide di frequentare l’istituto alberghiero dove impara le basi della gastronomia.

Dopo il diploma, Khalid inizia a lavorare in diversi ristoranti in Veneto e in Trentino Alto Adige, dove risiede tuttora con la sua famiglia. Nel 2020, durante il lockdown, decide di aprire un profilo su TikTok con il nome di FoodQood, dove condivide ricette semplici e gustose mescolando i sapori della sua terra d’origine con quelli della cultura italiana. Il suo stile divertente e coinvolgente lo rende presto popolare tra gli utenti della piattaforma, che apprezzano anche la sua capacità di comunicare in italiano, inglese e arabo. Khalid diventa così uno dei cuochi più seguiti su TikTok, con oltre 19 milioni di follower, e il primo in Italia nel settore food.

L’approdo su GialloZafferano

Il suo successo attira l’attenzione di GialloZafferano, il famoso portale di cucina, che lo ingaggia nella sua squadra di creator.

Intanto Khalid continua a pubblicare le sue video ricette anche su YouTube e Instagram, dove ha rispettivamente 43 mila e 1,2 milioni di follower. Nel 2021, pubblica il suo primo libro di cucina, intitolato La Cucina Di FoodQood.

Vita privata

Khalid è sposato con Dixa’h Boùkdir, anch’essa appassionata di cucina, soprattutto di dolci. La coppia ha un figlio, che spesso compare nei video di Khalid come suo aiutante. Il motto di Khalid è “Bismilla”, che significa: “Nel nome di Dio, il compassionevole e misericordioso”, a testimonianza del suo legame con la cultura araba.

