Sono tante le funzionalità utili di WhatsApp e bisogna dire che negli anni si sono evolute permettendo una comunicazione sempre più chiara, ma con un occhio di riguardo anche alla privacy. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo lavorano sodo per la sicurezza e la privacy degli utenti, sappiamo ad esempio come ci sia la possibilità di cancellare un messaggio inviato per sbaglio. Questa funzionalità è stata molto gradita dagli utenti, perché a volte si inviano messaggi con qualche errore oppure semplicemente si sbaglia persona e così via, ma cancellandolo si risolve il problema.

Dritte per imparare a leggere i messaggi WhatsApp eliminati dagli amici: alcuni spunti utili per tutti oggi

Altre dritte per tutti sull’app, dunque, dopo quelle condivise in settimana sul nostro magazine. Chiaramente però il destinatario saprà che il messaggio è stato eliminato, perché apparirà la scritta “Il messaggio è stato eliminato“. Vogliamo a tal proposito evidenziare un semplice trucco per scoprire cosa c’era scritto in quel messaggio eliminato. Molti utenti infatti sono curiosi di conoscere il contenuto di quel messaggio che il mittente ha cancellato e c’è un metodo alquanto semplice per scoprirlo.

Non c’è bisogno di app di terze parti, si fa tutto tramite le impostazioni di WhatsApp, ma solo per utenti che si ritrovano con uno smartphone Android. Come leggere un messaggio WhatsApp eliminato da un amico è quindi davvero molto semplice. Il primo passaggio è recarsi in Impostazioni del telefono e poi scorrete fino alla sezione Notifiche. Qui ci sarà la voce Impostazioni avanzate, apritela e selezionate Cronologia notifiche. Basterà attivare tale opzione e sarà possibile leggere i messaggi eliminati su WhatsApp da un amico.

Da questo momento in poi ogni notifica verrà salvata sul proprio dispositivo. Questo meccanismo varrà anche per quelle legate a messaggi che poi vengono eliminati da altre persone sulla piattaforma. Si può fare una prova inviandosi un messaggio e cancellandolo, qui poi in Impostazioni, Notifiche, Impostazioni avanzate e Cronologia Notifiche appariranno tutti gli avvisi ricevuti negli ultimi minuti e potrete leggere il messaggio cancellato.

Continua a leggere su optimagazine.com