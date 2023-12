Da più di 40 anni negli album degli AC/DC troviamo tutto ciò che è rock: una distorsione ad alto voltaggio, un beat deciso, una voce che fende i timpani e un’energia ancora imbattuta sul palco. Godiamoci questo viaggio nei loro album migliori, senza dimenticare quelli che hanno scritto la storia.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976)

Dirty Deeds Done Dirt Cheap è il terzo album del gruppo, pubblicato in Australia nel 1976 e nel resto del mondo nel 1981. Contiene brani come Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Big Balls e Jailbreak ed è considerato una delle pietre miliari del rock internazionale di tutti i tempi.

Highway To Hell (1979)

Highway To Hell è considerato uno dei capolavori del gruppo, con canzoni come Highway To Hell, Touch Too Much e Girls Got Rhythm. Ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo. Si tratta dell’ultimo disco con Bon Scott alla voce.

Back in Black (1980)

Back In Black è il secondo album più venduto di tutti i temp, dopo Thriller di Michael Jackson. Si tratta della prima opera registrata con il cantante Brian Johnson dopo la morte del leggendario frontman Bon Scott (leggi la storia). Contiene brani celebri come Hells Bells, You Shook Me All Night Long e la title track. Ha venduto circa 50 milioni di copie nel mondo.

For Those About to Rock We Salute You (1981)

For Those About to Rock We Salute You è il secondo album con Brian Johnson, che dall’album precedente ha il difficile compito di prendere il posto di Bon Scott. Contiene il famoso brano For Those About to Rock (We Salute You), che viene eseguito dal vivo con dei cannoni.

The Razors Edge (1990)

The Razors Edge non può mancare se parliamo dei migliori album degli AC/DC. Il disco segna il ritorno al successo della band australiana dopo un periodo di crisi negli anni ottanta. Contiene i singoli Thunderstruck, Moneytalks e Are You Ready.

