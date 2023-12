Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, top di gamma che può contare su uno sconto interessante e far capitolare qualche utente ancora indeciso sull’acquisto. Approfondendo l’offerta odierna del famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato effettuato uno sconto sensibile sul prezzo da listino di 1029 euro, arrivando ai 724 euro attuali. Una cifra molto interessante, anche perché solo fino a qualche giorno fa il costo di questo iPhone 14 era di 829 euro.

Ulteriore strappo al prezzo dell’iPhone 14 su Amazon con la nuova offerta di oggi in Italia

C’è stato quindi un ulteriore calo che vi permetterà di risparmiare qualche euro in più, ma attenzione ai tempi d’acquisto, perché è probabile che già nelle prossime ore il prezzo possa variare e ritornare a quello precedente. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case. Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, quindi questa cifra potrà essere dilazionata nel tempo e dare l’opportunità a più utenti di approfittare di tale sconto.

Probabilmente solo con la presentazione dei prossimi top di gamma si potrà puntare su sconti ulteriori, ma finché non vedremo sul mercato l’iPhone 15, difficilmente noteremo altre offerte di rilievo per questo iPhone 14. Ricordiamo alcune delle specifiche tecniche che alimentano questo flagship targato Apple. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro per smartphone più resistente in circolazione, tra l’altro è resistente anche all’acqua.

Ritroviamo poi su questo iPhone 14 il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Non mancano le reti cellulari 5G ultrarapide. Decisamente più evoluto risulta essere il sistema di fotocamere con la presenza anche della modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria ha una durata per tutto il giorno, con ben 20 ore di riproduzione video.

