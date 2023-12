Una bella notizia per tutti i fan di Bud Spencer e in particolare della serie di film polizieschi, con protagonista l’attore ed ex campione di nuoto napoletano, inaugurata nel 1973 con Piedone lo sbirro. Sky ha diffuso le prime immagini di Piedone, nuova serie televisiva originale basata sulle avventure del detective col pugno duro e col cuore d’oro.

A vestire i panni che furono di Bud Spencer un altro attore partenopeo, Salvatore Esposito, che fu Genny Savastano in Gomorra: La serie. Sono previsti quattro episodi che andranno in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now. Piedone è scritta da Peppe Fiore (Il Re) e diretta da Alessio Maria Federici (Non ci resta che il crimine).

A volte i poliziotti migliori non seguono le regole.#Piedone prossimamente su Sky.#SkyOriginal pic.twitter.com/JfxFaz2tJB — Sky (@SkyItalia) December 15, 2023

Piedone – Trama e cast

Al centro della storia c’è l’ispettore Vincenzo Palmieri, poliziotto che viene dalla strada, di cui conosce tutto e tutti. Tornato a Napoli dopo diversi anni, è chiamato a confrontarsi con il suo passato e a conquistare la fiducia della sua nuova squadra. I suoi modi sono quantomeno inusuali. Non rispetta il protocollo, spesso sgorbuitico, insubordinato, indisciplinato, ma ha una capacità unica di portare a termine le indagini, di gestire i delinquenti e far valere la giustizia, con qualsiasi mezzo, a costo di andare oltre la legge.

Oltre a Esposito, tra gli altri interpreti di Piedone, troviamo Fabio Balsamo, membro del collettivo comico The Jackal, che in piedone è l’ispettore aggiunto Michele Noviello (probabilmente ricoprirà il ruolo che nel film fu di Caputo, interpretato da Enzo Cannavale) e Silvia D’Amico (Christian), nei panni del commissario Sonia Ascarelli, capo del distaccamento di Polizia al porto di Napoli.

