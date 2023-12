Nome: Gabriele

Cognome: Vagnato

Anno di nascita: 2001

Città: Catanzaro

Piattaforme: YouTube

Categoria: Comedy

Chi è Gabriele Vagnato

Se si dedicasse al cinema sarebbe un caratterista: Gabriele Vagnato è uno youtuber che conquista tutti dalla prima battuta. Il suo irresistibile accento calabrese infonde leggerezza e non è un caso se la sua personalità è sbarcata in televisione.

Gabriele nasce ad Asti nel 2001 e cresce a Catanzaro. Le sue prime esperienze su YouTube, Instagram e TikTok lo portano sul piccolo schermo con la prima apparizione su Rai 2 nel programma Tonica, ospite di Andrea Delogu. Gabriele vola ancora alto nello stesso anno quando conduce Love Mi, il concerto speciale organizzato da Fedez e J-Ax in piazza del Duomo a Milano. Accanto a lui ci sono Aurora Ramazzotti e Elenoire Casalegno.

Il successo più grande arriva grazie a Fiorello: nel 2022 Gabriele Vagnato è l’inviato speciale di Viva Rai 2, in collegamento con il glass di Fiore e Biggio con sketch divertenti e simpatiche gag con i passanti.

Il format ‘Lavorare 24 ore’

Un po’ nello stile di Pif, l’ultima trovata di Gabriele Vagnato è “lavorare 24 ore”, una serie di video in cui lo youtuber vive accanto ai personaggi famosi per almeno 24 ore, inseguendoli sia nella vita privata che sul lavoro, mostrando il dietro le quinte di ciò che siamo abituati a vedere in televisione.

Tra i personaggi più cliccati troviamo Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio24, ma anche lo stesso Fiorello. Non solo vip: il suo “lavorare 24 ore” è rivolto anche al mondo del lavoro, come le 24 ore in hotel come receptionist o come volontario del 118.

