Inizia a calare il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon e quest’oggi non potevamo non prendere in considerazione lo sconto per il modello nero da 128GB di memoria interna. Si tratta di un’offerta interessante per coloro che vogliono provare ad avere tra le mani l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino. Parliamo chiaramente del modello base che, rispetto ai fratelli maggiori, può contare su uno sconto più interessante e garantire quindi un maggiore risparmio.

Abbassamento costante per il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon oggi 16 dicembre in Italia

Un taglio ulteriore, dunque, rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Approfondendo tale offerta sull’iPhone 15 nero da 128GB, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza di 979 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 839 euro. Il risparmio inizia ad essere piuttosto interessante e non era così prevedibile visto che parliamo di un prodotto Apple che in genere non cala di prezzo in maniera rapida. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochi giorni arriverà nelle vostre case.

Apple iPhone 15 (128 GB) - nero

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e si ha anche modo di poter pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a tale tipo di offerta. Sta quindi a voi decidere se approfittare di questo piccolo sconto per avere finalmente tra le mani questo iPhone 15. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ricordiamo come questo top di gamma di stampo Apple sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Qui ritroviamo anche la Dynamic Island che mostra le notifiche e le varie attività in tempo reale. Lato fotografico ritroviamo un sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X, tra l’altro scatta ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Dal punto di vista hardware invece spazio al processore A16 Bionic per prestazioni fulminee.

