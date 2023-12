Dopo One Piece e Cowboy Bebop, ieri ha debuttato su Netflix una nuova serie TV ispirata a un manga. Yu Yu Hakusho, dsponibile in streaming dal 14 dicembre, con 5 episodi. Si tratta della trasposizione in live action del fumetto conosciuto in Italia col nome di Yu degli spettri.

Yu Yu Hakusho – Cast

Prodotta da Robot Communications, la serie è scritta da Tatsurō Mishima (Zombie 100 e City Hunter), sviluppata da Akira Morii e Kazutaka Sakamoto (Zombie 100 e Alice in Borderland) e diretta da Shō Tsukikawa (Voglio mangiare il tuo pancreas).

Il cast di Yu Yu Hakusho è formato da attori con una discreta esperienza nelle serie TV giapponesi, come:

Takumi Kitamura

Shuhei Uesugi

Jun Shison

Kanata Hongō

Go Ayano

Yu Yu Hakusho – Trama

Yu degli spettri è uno degli shonen più amati dagli appassionati di manga, scritto da Yoshihiro Togashi nella prima metà degli anni ’90. Il fumetto è un mix tra un teen drama ambientato in una scuola, in cui un gruppo di bulli sono intenti a sopraffare i più deboli, e un horror con demoni e mostri, ricco di azione e combattimenti.

Il protagonista è Yusuke Urameshi, un ragazzo violento e ribelle, che un giorno resta ucciso, investito da un camion, mentre salva un bambino. La sua morte, però non era prevista e quindi Piccolo Enma, che ha il compito di tenere in equilibrio il modo dei vivi e degli yokai, gli propone di tornare in vita a patto che decida di diventare Detective del mondo degli spiriti.

La serie, in pratica, segue la trama del manga, andando, però, inevitabilmente, meno in profondità nella caratterizzazione di alcuni personaggi e aggiungendo, rispetto alla storia originale, alcuni elementi tipici del linguaggio televisivo.

