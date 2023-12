Nome: Lorenzo

Cognome: Prattico

Città: Roma

Piattaforme: YouTube

Categoria: Youtuber

Chi è Pratt

“Bella zi”, così Pratt, all’anagrafe Lorenzo Prattico, apre tutti i suoi video. Il suo format è molto semplice: Lorenzo visita i ristoranti e recensisce il cibo servito, con una categoria diversa a seconda della puntata, dalla cucina tipica romana alla cucina vegana, dalla carbonara alla cucina etnica, e via discorrendo.

Lorenzo si sposta di città in città a seconda delle preferenze del pubblico, al quale chiede costantemente di interagire per organizzare la puntata successiva. In questo modo Pratt ha trovato con i suoi follower un rapporto di reciproca stima e fiducia. Tra i video più curiosi caricati sul suo canale troviamo quello sugli autogrill del Grande Raccordo Anulare e quello sulla pasta alla carbonara nella versione surgelata acquistata al supermercato.

Insieme a lui c’è sempre il suo socio, che talvolta coinvolge per fargli assaggiare i piatti che recensisce. Un’altra grande passione di Pratt è il gaming, e insieme a Fortu è uno degli streamer di Playstation Italia su Twitch.

Il cibo secondo Pratt

Pratt ha sempre precisato che il suo format non ha la presunzione di stabilire se un posto sia indicato o no per consumare un pasto. Intervistato da Informare Online nel 2022, ha detto:

“Io non potrei mai dire: ‘Questo posto è buono, veniteci a mangiare’. Se noi avessimo la libertà economica avremmo decisamente meno bisogno di scegliere cosa e dove mangiare, perché dal momento in cui una cosa non ti piace avresti la possibilità di andare da un’altra parte. Invece oggi devi già sapere prima dove e cosa mangerai, perché i 20€ che spendi per un pranzo fuori ti pesano tantissimo. Quindi, io ti racconto un’esperienza e in base a quella ti aiuto a scegliere”.

