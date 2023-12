Di certo non è una questione di vitale importanza ma più di qualcuno ha notato WhatsApp verde su iPhone nelle ultime ore. Il servizio di messaggistica ha cambiato aspetto sui melafonini proprio di recente, con una prevalenza di toni del colore appena citato, diversi da quanto siamo sempre stati abituati a vedere.

Il punto sul cambiamento appena avvenuto è il seguente: possiamo parlare di WhatsApp verde su iPhone perché le icone del menù principali, le stesse notifiche di messaggi ricevuti appaiono ora nel nuovo colore e non più in blu, come è sempre accaduto dei melafonini Apple, almeno fino a questo momento. La novità si è fatta notare soprattutto in questi giorni di metà dicembre considerando che in tanti, aprendo il servizio di comunicazione, hanno proprio notato il redesign degli sviluppatori.

Il nuovo aspetto per WhatsApp su iPhone è stato progettato dagli sviluppatori del servizio e proposto in anteprima ai beta tester dell’app, poi ad un ristretto numero di utenti e oramai a tutti coloro che utilizzano lo strumento. A introdurre definitivamente le novità di tipo grafico è stato l’ultimo aggiornamento del tool presente su App Store Apple. Si tratta del rilascio siglato come il 23.25.80 e rilasciato il 13 dicembre. Chi ha effettuato manualmente o automaticamente l’update indicato dovrà fare i conti con il nuovo look e dovrà dunque abituarsi alla rinnovata interfaccia.

Il cambiamento di scena adesso mira a garantire un aspetto più moderno al servizio. Il colore blu utilizzato in passato per alcuni elementi è stato sostituito dal verde che poi è proprio il colore del servizio di proprietà di Meta. Siamo alla conclusione di un anno denso di novità proprio per WhatsApp, tra le ultime anche l’introduzione di sticker generati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Di certo, anche nel 2024, non mancheranno numerose altre implementazioni per migliorare l’esperienza utente.

Continua a leggere su optimagazine.com