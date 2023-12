Componenti: Sofia Scalia, Luigi Calagna

Città di provenienza: Palermo

Piattaforme: YouTube, Instagram, TikTok

Categoria: Youtuber

Chi sono i Me Contro Te

Me Contro Te è il nome del progetto di Sofia Scalia e Luigi Calagna, una coppia di tiktoker e youtuber siciliani nati a Palermo rispettivamente 1997 e nel 1996. La loro passione per la musica e per il divertimento li ha portati a creare dei video in cui si sfidano, si scherzano e si divertono, usando la loro creatività e il loro carisma. Il loro stile è ironico, originale e coinvolgente, e i loro video sono spesso virali.

Sofia e Luigi hanno aperto il loro canale YouTube nel 2014 con il nome di Me Contro Te, ispirandosi al titolo di una canzone di Tiziano Ferro. Qui hanno iniziato a pubblicare video in cui si mettono alla prova con challenge, giochi, prank e sorprese. Inoltre hanno pubblicato canzoni, usando la loro voce e il loro talento musicale. Attualmente il loro canale conta oltre 6 milioni di iscritti e più di 2 miliardi di visualizzazioni.

Lo sbarco su TikTok e la musica

Sofia e Luigi hanno avuto ancora più successo su TikTok, dove hanno aperto il loro profilo nel 2019 con lo stesso nome. Sui canali del colosso cinese hanno iniziato a pubblicare video nello stesso format usato su YouTube, ma con durata e tempi più funzionali alla piattaforma. Inoltre hanno continuato a fare delle canzoni, usando la loro voce e il loro talento musicale. Attualmente il loro profilo conta quasi 10 milioni di follower e più di 200 milioni di like. Tra i loro video più famosi ci sono quelli in cui fanno delle challenge con i loro amici o in cui si travestono da personaggi famosi.

Sofia e Luigi sono anche degli attori e dei cantanti. Nel 2019, hanno pubblicato il loro primo album, intitolato Me Contro Te, in collaborazione con la Warner Music Italy. Si tratta di un album pop e dance, in cui Sofia e Luigi usano la loro voce e il loro carisma. L’album ha avuto un buon successo, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Top Album di FIMI. Nel 2020, hanno pubblicato il loro secondo album, intitolato La Vendetta del Signor S, sempre in collaborazione con la Warner Music Italy. Si tratta di un album pop e rock, in cui Sofia e Luigi usano la loro voce e il loro umorismo. L’album ha avuto un ottimo successo, raggiungendo la prima posizione nella classifica Top Album di FIMI.

Il cinema e la vita privata

Sofia e Luigi hanno anche debuttato al cinema con il film Me Contro Te: Il film – La vendetta del Signor S, diretto da Gianluca Leuzzi e uscito nel 2020. Si tratta di una commedia avventurosa in cui Sofia e Luigi devono affrontare le insidie del Signor S, un misterioso nemico che vuole rovinare la loro fama e la loro amicizia. Il film ha avuto un grande successo, incassando oltre 10 milioni di euro e diventando il film italiano più visto dell’anno.

Sofia e Luigi sono fidanzati da più di sei anni e vivono insieme a Palermo, dove hanno anche il loro studio.

