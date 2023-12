Qual è il migliore album dei Clash? Scegliere tra l’omonimo, London Calling e Combat Rock è difficile: la band ha riscritto i canoni del punk quando il punk era ancora il cuore pulsante della scena alternativa. Ecco un viaggio nel mondo di Joe Strummer e soci.

The Clash (1977)

Il primo album dei Clash, uscito nel 1977, è il disco dei singoli White Riot, London’s Burning e Career Opportunities, che diventano delle hit internazionali. Un esordio col botto per Joe Strummer e soci, che da subito si impongono nella scena punk con un progetto politicamente più schierato.

London Calling (1979)

London Calling è un capolavoro acclamato dalla critica e dal pubblico, che li consacra come una delle band più importanti del genere. L’album contiene 19 brani, tra cui i singoli London Calling, Train in Vain, Clampdown e Guns Of Brixton, che esprimono la loro rabbia e la loro critica verso la società e la politica.

Sandinista! (1980)

Sandinista! è un’opera ambiziosa e sperimentale composta da 36 brani, tra cui i singoli The Magnificent Seven, Police On My Back, Hitsville UK e Washington Bullets, che esplorano vari generi musicali, come il reggae, il dub, il rap, il funk e il jazz. L’album ha venduto oltre due milioni di copie nel mondo, ottenendo il disco di platino negli Stati Uniti e in Canada.

Combat Rock (1982)

Combat Rock non ha certo bisogno di presentazioni: parliamo del disco che contiene Rock The Casbah, Should I Stay Or Should I Go e Know Your Rights, che diventano dei manifesti generazionali.

Cut The Crap (1985)

L’ultimo album dei Clash è un lavoro controverso. Cut The Crap vede una formazione ridotta all’osso, con Joe Strummer e Paul Simonon come unici elementi della squadra originaria. Il disco viene considerato un flop e passa quasi inosservato, subendo l’ombra dei successi precedenti.

