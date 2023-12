Mancava solo l’annuncio ufficiale di Prime Video, che finalmente è arrivato. La terza stagione di Good Omens ci sarà. Lo show, ispirato al romanzo del 1990 di Terry Pratchett e Neil Gaiman, che in Italia è edito col nome di “Buona Apocalisse a tutti!”, è stato rinnovato per quello che sarà probabilmente il suo epilogo.

A fornire i primi dettagli su cosa vedremo nei prossimi episodi di Good Omens è lo stesso creatore della serie, Neil Gaiman.

La prima stagione era incentrata sull’evitare l’Apocalisse, su profezie pericolose e sulla fine del mondo. La seconda stagione è stata dolce e delicata, anche se avrebbe potuto finire meno felicemente di quanto un angelo e un demone avrebbero potuto sperare. Ora, nella terza stagione, affronteremo ancora una volta la fine del mondo. I piani per l’Apocalisse stanno andando male. Solo Crowley e Azraphel, lavorando insieme, possono sperare di rimettere le cose a posto. E non si parlano Neil Gaiman

Non ci sono ancor notizie sulla data di uscite di Good Omens 3, che comunque dovrebbe avvenire non prima di fine 2024 o inizio 2025, dato che l’inizio delle riprese è previsto per l’inizio del prossimo anno, in Scozia.

