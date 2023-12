Occorrono necessariamente dei chiarimenti per quanto concerne i biglietti di Roma-Napoli per il settore ospiti. Già, perché la partita purtroppo da alcuni anni a questa parte è a rischio e per forza di cose ci saranno delle limitazioni nella vendita dei ticket. Partiamo dal presupposto che, al contrario di quanto riportato da alcuni utenti sui social, ad oggi non si hanno informazioni ufficiali sulla gestione del settore dedicato ai tifosi napoletani. Dunque, chi vi propone qualcosa per l’area Distinti Nord (lato Tribuna Montemario) sicuramente sta cercando di truffarvi in base alle informazioni raccolte fino a questo momento.

Cosa sappiamo a proposito dei biglietti di Roma-Napoli per il settore ospiti fino a questo momento

Dunque, dopo le tante chiacchiere relative ad un altro match in programma all’Olimpico, con un chiaro riferimento alla sfida tra Lazio e Inter in programma domenica prossima ed al nostro recente approfondimento, oggi tocca focalizzarsi sulle prossime sfide in programma nell’impianto capitolino. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non si hanno ancora informazioni ufficiali per quanto concerne i biglietti di Roma-Napoli per il settore ospiti. Secondo le ultime previsioni che circolano sul web, è probabile che verrà annunciato qualcosa entro e non oltre la giornata di lunedì.

Anche in altre situazioni di questo genere, infatti, le autorità hanno diramato comunicati con limitazioni sulla vendita dei ticket poco meno di una settimana prima rispetto all’evento in questione. Ancora più estremo il caso di Napoli-Inter, con il settore ospiti che di recente è stato sbloccato appena due giorni prima della partita. Scontato che i residenti in Campania non potranno recarsi allo stadio e che per gli altri tifosi ci sarà l’obbligo di possesso della Fidelity Card associata al club azzurro.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sui biglietti di Roma-Napoli per il settore ospiti in vista del 23 dicembre.