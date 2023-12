Apple+ attinge ancora dalla letteratura per la nuova serie sci-fi in via di produzione. La piattaforma di streaming ha infatti confermato i 10 episodi di Murderbot, che vedrà il vincitore dell’Emmy Alexander Skarsgård (Big Little Lies) nei panni del protagonista.

La serie è ispirata alla serie di romanzi brevi The Murderbot Diaries, della scrittirice statunitense Martha Wells, editi in Italia nel volume Murderbot. I diari della macchina assassina.

Il progetto è affidato completamente nelle sapienti mani dei fratelli Chris e Paul Weitz, produttori esecutivi che cureranno anche scrittura e regia.

Murderbot – Trama

Al centro della narrazione c’è un androide di sorveglianza che, dopo essere riuscito ad hackerare il proprio modulo di controllo, ha accesso al libero arbitrio, iniziando un lungo viaggio introspettivo che lo porterà a scoprire qualcosa di moto diverso rispetto a quanto previsto dai suoi protocolli.

Murderbot prosegue il filone fantascientifico su cui Apple TV+ sta continuando a investire. Tra le serie che rientrano in questo genere sulla piattaforma di streaming sono presenti anche:

Fondazione

Legacy of Monsters

Silo

For All Mankind

Invasion

Continua a leggere Optimagazine