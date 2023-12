Purtroppo a tantissimi utenti non funziona NoiPA neanche oggi 15 dicembre: nonostante gli annunci di risoluzione ai problemi programmata per lo scorso 7 dicembre, un’intera nuova settimana è trascorsa senza che nulla sia accaduto. Eppure proprio per oggi 15 dicembre si nutrivano nuove speranze per un ritorno alla normalità di ogni aspetto del portale della pubblica amministrazione.

I problemi con NoiPA si sono manifestati a fine novembre per la prima volta. L’errore di autenticazione con Spid alla propria area riservata ha impedito a troppi dipendenti pubblici (o ex lavoratori in pensione) di non visualizzare il proprio cedolino relativo al pagamento di dicembre (particolarmente cruciale perché associato anche alla tredicesima). Per anomalie tecniche era stato riferito che il servizio sarebbe stato inibito fino al 7 dicembre. Allo scoccare dell’appuntamento, nulla è cambiato e, a dire la verità, a distanza di più di un’altra settimana, non c’è stato alcun miglioramento della situazione.

Come mai si nutrono nuove speranze per oggi 15 dicembre? Alcuni utenti interessati dal down avevano riferito di aver ottenuto feedback da parte dello staff NoiPA per un ritorno alla normalità del servizio proprio in questo venerdì. Almeno al momento di questa pubblicazione, ossia alle 11:30, nulla è cambiato e l’unica prospettiva è che qualcosa si smuova nel pomeriggio. In caso contrario, è assolutamente utopistico sperare in qualche novità prima di lunedì prossimo, considerando che siamo alle porte del weekend.

La cosa che infastidisce di più gli utenti ai quali NoiPA non funziona da giorni e giorni resta la mancanza di nuove comunicazioni ufficiali: l’ultimo annuncio relativo al down del servizio risale al giorno 1 dicembre. Da allora, al contrario, tutto tace e non sono state riferite neanche nuove tabelle di marcia in relazione alle quali aspettarsi finalmente di poter accedere al portale normalmente.

