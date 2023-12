Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14 per un altro dispositivo. Questa volta, a riceverlo è un dispositivo della serie Galaxy F, come avremo modo di approfondire nei prossimi paragrafi.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy F14 5G riceverà la One UI 6.0 in India, una settimana dopo il Galaxy M14 5G , che è più o meno lo stesso dispositivo con un nome diverso. L’upgrade riservato al Samsung Galaxy F14 presenta la versione firmware E146BXXU2BWL1 e include la patch di sicurezza di novembre 2023, l’ultima finora messa a disposizione dal colosso da Google.

L’aggiornamento ha una dimensione di circa 2GB e può essere scaricato via etere dal menu “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software del telefono > Scarica e installa“. La One UI 6 offre molte funzionalità e miglioramenti all’esperienza utente, tra cui un layout del pannello rapido riprogettato, nuovi widget, maggiore sicurezza e privacy, nuovi emoji ed altro ancora, anche se non tutto potrebbe essere disponibile sul Samsung Galaxy F14 poiché esegue la versione Core dell’UI. In ogni caso, una volta appurato possiate procedere al download dell’aggiornamento della One UI 6.0 con Android 14 sul vostro dispositivo, dovrete avere cura di operare le scelte più consapevoli e responsabili affinché tutto vada secondo i piani. Per prima cosa, dare il via all’installazione solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%, effettuando il backup dei vostri dati da ripristinare laddove se ne presentasse l’opportunità (altrimenti, andando storto qualcosa, perdereste tutto quanto se si rendesse necessario protendere per un hard-reset per qualsivoglia motivo) . Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

