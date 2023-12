Lo scorso mese di novembre, Xiaomi ha reso ufficiale il lancio del Redmi 13C. Inizialmente il device ha debuttato in Nigeria; in seguito, il produttore cinese lo ha pian piano lanciato anche in altri mercati. Infatti, la settimana scorsa il dispositivo è stato annunciato in India insieme al Redmi 13C 5G. Adesso, è arrivato in Europa e quindi anche in Italia: andiamo ad esaminare insieme tutti i dettagli.

Il Redmi 13C debutta in Italia in due configurazioni di memoria: può essere utilizzato nelle versioni da 6 + 128 GB a partire da 159,90 euro o 8 + 256 GB a partire da 179,90 euro. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la versione rilasciata in Europa è la stessa del modello venduto in altri mercati; inoltre, è disponibile nelle stesse opzioni di colore, ossia Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green. Lo smartphone presenta un display LCD da 6,74 pollici con una risoluzione HD+ (1600 x 720pixel), una frequenza di aggiornamento di 90Hz, protezione Corning Gorilla Glass e un livello di luminosità di picco di 600nit. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G85 (a 12nm), GPU Mali-G52 MC2, abbinato a 6 o 8GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256GB di spazio di archiviazione Emmc 5.1 (espandibile via microSD fino a 1TB).

Lato software il nuovo Redmi 13C esegue il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia MIUI 14. Quanto al comparto fotografico, il device sfoggia sul retro una fotocamera principale da 50MP, abbinata a uno snapper macro da 2MP e a lente ausiliaria QVGA. Davanti, troviamo uno sparatutto da 8MP. Le opzioni di connettività includono dual SIM, 4G, WiFI 5, Bluetooth 5.3, GNSS e NFC. Inoltre, il device è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida USB PD da 18W.

