Purtroppo in questo giovedì 14 dicembre non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate. I problemi sono molto seri, visto che investono tutte le aree riservate degli utenti che tentano di accedere al loro profilo per qualsivoglia operazione. Di seguito, sono indicate le principali anomalie in corso ma anche i numeri assistenza ai quali rivolgersi, se necessario.

Da quando non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate? Alcuni errori interni al portale della pubblica amministrazione si sono verificati già nella tarda serata di ieri ma è a partire delle 8 circa di questa mattina che l’area riservata della piattaforma è completamente inaccessibile. Stupisce, in modo particolare, che gli utenti non riescano neanche ad accedere alla pagina di autenticazione con Spid. Al tentativo di caricamento, anche quest’ultima mostra un messaggio di errore e nessun contenuto. A nulla valgono i reiterati tentativi, la situazione rimane del tutto invariata.

Anche se da diverso tempo oramai non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso ente pubblico previdenziale non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle vistose anomalie in corso. Tuttavia, non c’è dubbio che siano in corso degli interventi tecnici per la risoluzione dei problemi, anche se non possiamo ipotizzare per nulla i tempi di ripristino alla normalità del servizio.

Chiunque abbia la necessità di ottenere assistenza per la sua specifica situazione, potrà almeno rivolgersi ai canali di supporto telefonici dell’Agenzia. Questi forniscono aiuto a livello fiscale e non tecnico, ma almeno permetteranno di verificare situazioni urgenti in questo giovedì di metà mese in cui non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate. I cittadini possono chiamare il numero verde 800.90.96.96, ma soltanto da rete fissa. Al contrario, da smartphone, è disponibile il recapito 06 96668907 (con un costo variabile sulla base del piano tariffario dal proprio gestore). Entrambi i numeri appena indicati sono dedicati a chi chiama dall’Italia: dall’estero, al contrario, il contatto specifico è lo 0039 0696668933, con costo a carico del chiamante.

