Tra le nuove serie Sky Original più attese del nuovo anno c’è M. Il figlio del secolo. Gli otto episodi, ispirati all’omonimo romanzo, bestseller internazionale e vincitore del Premio Strega, di Antonio Scurati, narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini.

La serie, prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, Small Forward e CINECITTÀ S.p.A., e diretta da Joe Wright, offre uno sguardo inedito sulla vita del Duce, arricchito da immagini dell’Istituto Luce, in cui verranno mostrati vanità e carisma di un uomo che ha saputo sedurre le masse e conquistare il potere. Ad arricchire la narrazione c’è la colonna sonora curata dai Chemical Brothers.

La narrazione parte dal 1919, anno di fondazione dei Fasci italiani, fino al discorso del Duce al Parlamento del 1925, e va a indagare anche aspetti privati e le relazioni, al di fuori del contesto politico, di Benito Mussolini.

Il protagonista della serie, Benito Mussolini, è interpretato da Luca Marinelli, in testa a un cast di primo livello che comprende, tra gli altri:

Francesco Russo (Call My Agent – Italia, A classic horror story), nei panni di Cesare Rossi,

Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie), che interpreta Margherita Sarfatti

Benedetta Cimatti (Tina Anselmi – Una vita per la democrazia) che nella serie è donna Rachele

Federico Majorana (Prisma, Favolacce) nel ruolo di Amerigo Dumini

Lorenzo Zurzolo (Prisma, Baby), che presta il volto a Italo Balbo

Continua a leggere Optimagazine