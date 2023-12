WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata dagli utenti di tutto il mondo, a volte però non si ha voglia di rispondere a qualche contatto, con il desiderio di apparire praticamente invisibile. Sappiamo già come su WhatsApp sia possibile evitare le doppie spunte blu, non apparire online e far vedere quindi l’ultimo accesso sull’app. Nonostante ciò c’è comunque un segnale che evidenzia che il messaggio è arrivato al destinatario, ossia la doppia spunta.

Tutte le dritte necessarie per eliminare le doppie spunte WhatsApp apparendo offline da oggi stesso

Dopo aver approfondito l’aggiornamento più importante di dicembre con un altro articolo, bisogna dare qualche spunto aggiuntivo a chi ci legge. Qui il mittente capirà che il messaggio è arrivato a destinazione, pur non sapendo se poi sarà stato letto oppure no. Per evitare che qualcuno sappia che il messaggio sia arrivato, quindi risultando praticamente invisibile su WhatsApp, ecco che c’è un trucchetto davvero molto semplice da mettere in pratica.

Lo scopo di questo escamotage è di mostrare solo un’unica spunta quando il messaggio viene inviato e solitamente ciò avviene perché o non si ha connessione ad internet o semplicemente perché lo smartphone è spento oppure in modalità aereo. Se però l’utente vuole lo stesso continuare ad utilizzare WhatsApp, ma far sembrare di essere irraggiungibile e quindi invisibile, ecco cosa bisogna fare. Per eliminare le doppie spunte su WhatsApp è necessario andare nelle Impostazioni dello smartphone e procedere fino alla voce “Applicazioni”.

Qui sarà mostrata una lista con tutte le app installate sul proprio smartphone e basterà cercare la voce “WhatsApp”. Una volta cliccato su WhatsApp, ecco che bisogna disattivare la voce “Consento uso dati in background”. Attraverso tale metodo quando l’app di WhatsApp è chiusa non sarà in grado di ricevere messaggi e dunque agli occhi degli altri risulteremo perfettamente invisibili anche se il nostro smartphone è acceso e connesso alla rete. Un trucchetto davvero molto semplice per risultare sempre invisibili su WhatsApp ed evitare quindi di rispondere a quei messaggi a cui non abbiamo intenzione proprio di dare conto.

Continua a leggere su optimagazine.com