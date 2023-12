Oggi 14 dicembre è il grande giorno: ma a che ora esce Threads su Play Store e App Store, rispettivamente per dispositivi Android e sugli iPhone in Italia? Dopo una lunghissima anteprima in specifici paesi come gli Stati Uniti (ma non solo), il social concorrente di X sbarcherà anche entro i nostri confini. La nuova piattaforma di Meta è destinata a raccogliere subito un grosso interesse tra tanti utenti, anche perché si baserà su un funzionamento molto semplice e tantio simile a quanto visto finora con il vecchio Twitter.

A che ora esce Threads dunque? Sul Play Store e su App Store di Apple, il downalod dell’applicazione social più attesa di quest’ultima parte dell’anno partirà alle ore 12 esatte. Questo è quanto suggerito dal conto alla rovescia presente sul sito della piattaforma di Meta. Ogni eventuale slittamento del rilascio potrebbe dipendere da qualche anomalia facilmente superabile: pure immediatamente dopo mezzoggiorno, qualche difficoltà nello scaricare il nuovissimo strumento potrebbe essere dovuta alla grande mole di richieste degli utenti dei rispettivi store di Google e di Apple.

Dopo aver chiarito a che ora esce Threads per noi italiani oggi 14 dicembre, vale la pena sottolineare il funzionamento molto semplice della piattaforma social. La creazione di un nuovo profilo dovrebbe essere possibile anche grazie ad un account pre-esistente Meta, dunque di Facebook e Instagram. Per quanto riguarda poi l’inizio della consultazione dei contenuti, questi hannp sembianze molto simili ai tweet di X. Di conseguenza, anche la prima pubblicazione di un contenuto segue una procedura pure tanto affine a quella cinguettii. Lo stesso vale per la consultazione degli argomenti di tendenza in uno specifico momento. L’applicazione in fase di lancio in queste ore non mancherà di essere esaminata subito attraverso un corposo aggiornamento presente nella nostra rubrica L’Approfondimento, dopo i primi test su strada.

