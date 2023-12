Alla ricerca di idee regalo Amazon a buon mercato che permettano di fare una gran bella figura, magari di tipo tecnologico e smart? Per il brand Amazon Echo che include gli altoparlanti intelligenti del colosso del commercio elettronico, ci sono un paio di occasioni da cogliere al volo. I dispositivi Echo Pop e Echo Dot sono disponibili ad un prezzo più basso che mai, proprio in pieno svolgimento della corsa ai doni da mettere sotto l’albero.

Si parte dal prodotto più economico di tutti, ossia l’Echo Pop. Lo speaker intelligente dal design davvero particolare costa ora solo 19,90 euro e dunque prevede una spesa neanche superiore ai 20 euro. Il risparmio è davvero importante, pari a circa il 65% rispetto al valore di listino di partenza di 54,99 euro. A queste speciali condizioni valide per questo periodo, è possibile acquistare il prodotto dal design innovativo in tutte le sue colorazioni ossia antracite, bianco ghiaccio, lavanda e verde petrolio. Acquistando il dispositivo adesso, si avrà la certezza di vedere il pacco arrivare entro Natale, in realtà a partire da lunedì prossimo 18 novembre.

Offerta Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e... TI PRESENTIAMO ECHO POP: questo altoparlante intelligente Bluetooth...

CONTROLLA LA MUSICA CON LA TUA VOCE: chiedi ad Alexa di riprodurre...

Per chi preferisce il design sferico più classico di Amazon Echo Dot, è pure assicurato uno sconto importante. Il modello di quinta generazione del 2022 è venduto ora a 24 euro esatti e non più a 64,99 euro come da listino. Anche in questo secondo caso, è possibile scegliere tra colorazioni diverse ossia l‘antracite, il bianco ghiaccio e ancora il blu notte. Il prodotto è in consegna immediata per chi lo sceglierà, con consegna (al più tardi) all’inizio della settimana prossima.

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante... Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi...

La tua musica e i tuoi contenuti preferiti - Ascolta musica,...

La disponibilità delle due soluzioni fin qui indicate è legata di certo alla presenza di scorte nei magazzini Amazon per i suoi esemplari Echo. C’è il rischio che, in questo periodo di corsa ai regali, i device scontati vadano a ruba. Meglio non lasciarseli sfuggire con una rapida transazione.

Continua a leggere su optimagazine.com