Nome: Simone

Cognome: Vandelli

Anno di nascita: 1998

Città: Bazzano (Bologna)

Piattaforme: Instagram, TikTok, YouTube

Categoria: Comedy

Chi è Simone Vandelli

Simone Vandelli è un tiktoker e youtuber nato a Bazzano, in provincia di Bologna, nel 1998. Not come WaNdo, è famoso per le sue imitazioni di personaggi noti come Denis Dosio, Chiara Ferragni o Fedez. Il suo stile è ironico, originale e coinvolgente, e i suoi video sono spesso virali.

Simone ha aperto il suo canale YouTube nel 2013 con il nome di Powerz Wando, inizialmente dedicato ai videogiochi, come Minecraft e Call Of Duty. Successivamente ha cambiato il suo genere, passando ai vlog sulla sua vita e alle parodie comiche. Attualmente il suo canale conta oltre 100mila iscritti e più di 10 milioni di visualizzazioni. Tra i suoi video più popolari ci sono quelli in cui fa delle battute al telefono con la voce di Denis Dosio, o in cui si traveste da Chiara Ferragni e Fedez.

Attualmente il suo profilo conta quasi due milioni di follower e più di 50 milioni di like. Tra i suoi video più famosi ci sono quelli in cui suona con le bottiglie di acqua, o in cui fa delle challenge con i suoi amici.

Vita privata

Simone è stato fidanzato per più di due anni con Sofia Ferraris, e i due vivevano insieme a Bologna. La loro relazione si è conclusa nel 2022.

