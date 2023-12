Su Amazon è possibile quest’oggi trovare uno sconto piuttosto importante che riguarda l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Un top di gamma di stampo Apple che fa leva su un comparto tecnico di tutto rispetto, ma soprattutto che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più conveniente. Non bisogna quindi lasciarsi scappare l’occasione di poter avere tra le mani questo iPhone 14 con uno sconto abbastanza interessante.

Appare sempre più basso il prezzo per iPhone 14 con l’offerta Amazon di oggi: tutti i dettagli del caso

Riscontri aggiuntivi, dunque, dopo quelli della scorsa settimana. Approfondendo tutto ciò che propone il famoso sito di e-commerce, ecco che si nota come sia stato applicato uno sconto del 20% sul prezzo consigliato in precedenza di 879 euro. Ciò significa che attualmente è possibile avere tra le mani questo iPhone 14 alla cifra di 699 euro. Un bel risparmio che potrà far decisamente comodo a qualche utente ancora indeciso sull’acquisto. Se però si sta pensando di acquistare questo iPhone 14 in vista del Natale, purtroppo ciò non è possibile, infatti Amazon lo consegnerà dopo questa festività, ma prima della fine dell’anno.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. La spesa totale infatti potrà essere dilazionata nel tempo, dando l’opportunità a più utenti di potersi avvicinare ad un acquisto di questo tipo ed approfittare dell’offerta di Amazon. Ci sono tutte le garanzie del caso, l’unica pecca è il ritardo riguardante la spedizione. Se non si ha necessità di averlo subito, si può pensare di approfittare dello sconto di Amazon per questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, un processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee, ma soprattutto la presenza di un sistema di fotocamere più evoluto con scatti più belli in ogni condizione di luce. Qui non mancano poi la modalità Azione, per riprese stabili e senza sbalzi, e la modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria consente fino a 20 ore di riproduzione video al giorno.

