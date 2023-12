Il Samsung Galaxy S24 si preannuncia come uno smartphone davvero innovativo per diversi suoi aspetti, soprattutto grazie all’integrazione dell’AI “di serie” a bordo. La sua denominazione di primo device con l’intelligenza artificiale integrata di default non sarà certo un caso e gli utenti dovrebbero beneficiare di più di un paio di plus importanti. Quelli di sotto elencati sono appena stati anticipati da fonti abbastanza autorevoli e riportati anche da SamMobile.

Quello che dovrebbe essere garantito per il Samsung Galaxy S24 è intanto un nuovo metodo di ricerca. Grazie ad una soluzione software proposta dal produttore, dovrebbe essere possibile selezionare qualsiasi soggetto o oggetto di un’immagine per ottenerne direttamente delle informazioni grazie proprio ad una ricerca immediata e automatica. La novità potrebbe facilitare la vita a molti utenti, soprattutto quelli sempre inclini all’approfondimento.

Un’altra interessantissima implementazione per il Samsung Galaxy S24 ormai data per certa è quella che interessa l’app Voice Recorder di serie del telefono. Proprio grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il registratore sarà in grado di distinguere fino a 10 voci diverse (magari all’interno di un meeting). Il tool permetterà di taggarle e, cosa davvero molto importante, convertire il parlato in testo da utilizzare poi in un secondo momento per qualsiasi fine. Per la precisione, una simile feature è già presente per i dispositivi Pixel di Google più recenti. La sostanziale differenza è tuttavia quella per cui non è richiesta alcuna connessione internet per ottenere il risultato già indicato. Proprio l’AI “di serie” sul prossimo telefono top di gamma non richiede alcuna connessione, visto che l’operazione sarà eseguita dal telefono.

Anche se manca ancora l’ufficialità per la data di presentazione del Samsung Galaxy S24, questa dovrebbe concretizzarsi il prossimo 17 gennaio. Proprio per la vicinanza al lancio, quanto diffuso in queste ore sulle novità software dovrebbe davvero corrispondere al vero.

Continua a leggere su optimagazine.com