Realme è pronta a lanciare in India il prossimo 14 dicembre il suo ultimo smartphone, il Realme C67 5G. Inoltre, l’azienda ha in cantiere anche una variante 4G, pronta ad essere annunciata in Indonesia. Recenti indiscrezioni rivelano che il Realme C67 4G ha fatto la sua apparizione sul sito di benchmarking Geekbench, facendo trapelare alcuni dettagli chiave.

Secondo l’elenco di Geekbench, infatti, il Realme C67 4G, con il numero di modello RMX3890, è dotato di un processore octa-core con clock fino a 2,80 GHz e dell’ultimo sistema operativo Android 14. Il chipset a bordo, molto probabilmente, sarà il Qualcomm Snapdragon 685, con GPU Adreno 610 integrata, abbinato a due opzioni di archiviazione: 8 + 128GB e 8 + 256GB. I punteggi del benchmark hanno raggiunto 475 nelle prestazioni single-core e 1.475 nelle prestazioni multi-core. Un utente di Facebook ha rivelato i dettagli principali prima del lancio ufficiale in Indonesia, mentre un immagine teaser di Realme Indonesia è stata pubblicata su X (ex Twitter) suggerendo un rilascio imminente.

È probabile che il Realme C67 4G debutti in un sorprendente colore verde, rispecchiando il suo fratello 5G, con un elegante design a bordo piatto e una tacca posta centralmente per la fotocamera frontale. Il telefono dovrebbe sfoggiare un display LCD IPS, con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 90Hz, tacca punch-hole centrale e Mini Capsule 2.0. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, è possibile aspettarci uno sparatutto per selfie da 8MP, mentre per l’autonomia dovrebbe integrare una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 33W tramite una porta di ricarica USB Type-C. Il device sarà dotato, inoltre, di certificazione IP54 per proteggere il device da polvere e acqua. Quanto alla connettività, dovrebbe offrire una doppia SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e USB 2.0, oltre a un lettore di impronte digitali posto lateralmente, altoparlanti stereo e il jack audio da 3,5 mm.

