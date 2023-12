Va in onda la quinta puntata di Noi Siamo Leggenda, la nuova serie tv di Carmine Elia (Sopravvissuti, Mare Fuori). Stasera, 13 dicembre, in via eccezionale, ci sono due nuovi episodi.

Un racconto di formazione che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri.

Di seguito le anticipazioni sulla quinta puntata di stasera:

Aumentano i sospetti di Beatrice nei confronti della figlia Viola; Beatrice accusa poi Simona, che però difende Massimo. Marco, aiutato dagli altri ragazzi, organizza un piano per scagionare l’amico. L’uomo di Venezia, continua ad indagare, ma non riesce a scoprire molto. Lin decide di dire addio a Nicola per non spezzargli il cuore. Nel frattempo, Lara è riuscita a scoprire la verità sulla malattia della madre. Arriva il momento di mettere in pratica il piano di Marco, ma non tutto fila liscio.

Massimo e Greta riescono a realizzare il loro piano per un soffio. Massimo aiuta Simona a trovare un nuovo lavoro e sembrano adesso uniti più che mai. Sabrina, invece, ha cominciato a soffrire di una strana tosse. Terrorizzata chiede aiuto a Giuseppe. Successivamente, Jean scopre la relazione tra Andrea e Jean. Quando stanno per tornare a casa, quest’ultimo e Giuseppe vengono accerchiati da alcuni malviventi.

Noi Siamo Leggenda è composto da un folto cast che unisce attori maturi e della nuova generazione. Comprende: Emanuele Di Stefano, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale.

L’appuntamento con la quinta puntata di Noi Siamo Leggenda è per stasera su Rai1 dalle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.