Nome: Pietro

Cognome: Morello

Anno di nascita: 1999

Città: Moncalieri (TO)

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Pietro Morello

Pietro Morello è un musicista e tiktoker nato nel 1999, che si dedica alla musicoterapia e alle missioni umanitarie in favore dei bambini. La sua passione per la musica nasce da bambino, quando inizia a suonare il pianoforte e altri strumenti. A 15 anni si esibisce per strada e nei locali, e a 17 anni parte per la sua prima missione in Kenya, dove porta il suo pianoforte e la sua musica per intrattenere i bambini bisognosi. Da allora ha partecipato a diverse missioni in vari paesi, tra cui l’Iraq, la Siria e il Libano, dove ha condiviso momenti di gioia e di dolore con i bambini colpiti dalla guerra.

Pietro Morello è anche un tiktoker di successo con quasi due milioni di follower sul suo profilo, sul quale pubblica video in cui suona brani famosi con oggetti insoliti come le bottiglie, le pentole o le forbici. Il suo stile è ironico, originale e coinvolgente, e i suoi video sono spesso virali. Pietro Morello usa i social anche per sensibilizzare i suoi fan sui temi della solidarietà, della pace e della speranza, e per raccontare le sue esperienze umanitarie.

Vita privata, libri e teatro

Morello è anche uno scrittore e un attore. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro, Io Ho Un Piano, in cui racconta la sua storia e la sua visione della vita tra musica, viaggi e sogni. Nel 2021 ha debuttato al teatro con lo spettacolo Non è Un Concerto, in cui ripercorre le tappe della sua carriera e della sua vita tra racconti, aneddoti e canzoni.

Pietro Morello è stato fidanzato con la tiktoker e imprenditrice Martina Strazzer, da cui si è separato nell’estate del 2023.

