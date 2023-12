Perdura un disservizio molto grave oramai da due settimane e dunque non funziona NoiPA neanche oggi, in questo mercoledì 13 dicembre. L’are riservata portale della Pubblica Amministrazione per visionare cedolini di stipendi e pensioni continua ad essere non accessibile alla stragrande maggioranza di utenti che provano ad autenticarsi con SPID.

Riavvolgendo il nastro delle vistose anomalie, i problemi sono cominciati negli ultimi giorni di novembre (a questi ultimi abbiamo dedicato diversi aggiornamenti sulle nostre pagine). In concomitanza con quello che doveva essere il momento del via alla consultazione dei cedolini, tantissimi attuali dipendenti pubblici ma anche pensionati non sono riusciti a verificare i propri pagamenti. Un annuncio ufficiale del team di NoiPa aveva fatto riferimento all’inibizione temporanea dei servizi per motivi tecnici. Il portale, come comunicato, sarebbe dovuto tornare del tutto operativo il giorno 7 dicembre ma, passato il lungo weekend dell’Immacolata nulla è cambiato. Ancora in queste ore, le autenticazioni alle aree riservate sono impossibili.

Come mai non funziona NoiPA ancora oggi? Purtroppo mancano del tutto all’appello avvisi che chiariscano la situazione del servizio. Evidentemente sono ancora necessari degli interventi mirati per il ripristino ma purtroppo non è stata fornita alcuna nuova tempistica per il ritorno alla normalità. in questa situazione, soprattutto chi tenta di accedere alla piattaforma con Spid continua a visualizzare un messaggio di errore 403. Quest’ultimo non dipende dall’utente e (magari) dalle sue diverse modalità di accesso al portale). Piuttosto, il perdurare della dicitura ci fa comprendere come il problema a monte sia più grave del previsto.

Fino a quando non funzionerà NoiPA e dunque quando tutti potranno consultare i cedolini degli stipendi o delle pensioni? Sui canali social del servizio, alcuni utenti affermano di aver ricevuto dall’assistenza un feedback relativo ad una presunta data di ripristino delle funzioni. L’appuntamento sarebbe fissato per il 15 dicembre e dunque a 2 giorni da adesso. Ci concediamo il beneficio del dubbio, mancando del tutto note ufficiali in merito nella pagina degli avvisi di NoiPA.

Continua a leggere su optimagazine.com