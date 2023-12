Netflix annuncia un punto di svolta nella comunicazione della popolare piattaforma di streaming in merito ai contenuti fruiti dagli utenti. Sul sito ufficiale è infatti stato pubblicato il What We Watched: A Netflix Engagement Report. Si tratta di un rapporto in cui vengono resi noti film e serie TV con più ore di visualizzazione in un periodo di sei mesi.

Non solo la Top 10 settimanale, e l’elenco dei Più popolari, che ha fatto di Netflix, come si legge nella nota su sito, la piattaforma che “ha fornito più informazioni su ciò che le persone guardano rispetto a qualsiasi altro streamer tranne YouTube”

The night agent: Stagione 1, con 812.100.000 ore di visualizzazione Ginny & Georgia: Stagione 2, 665.100.000 The Glory: Stagione 1, 622.800.000 Mercoledì, 507.700.000 Queen Charlotte: A Bridgerton Story, 503.000.000 You: Stagione 4, 440.600.000 La Reina del Sur: Stagione 3, 429.600.000 Outer Banks, Stagione 3, 402.500.000 Ginny & Georgia: Stagione 1, 302.100.000 FUBAR: Stagione 1, 266.200.000

Questo è un grande passo avanti per Netflix e il nostro settore. Riteniamo che le informazioni sulle visualizzazioni contenute in questo rapporto, combinate con i nostri elenchi settimanali dei 10 migliori e dei più popolari, forniranno ai creatori e al nostro settore informazioni più approfondite sul nostro pubblico e su ciò che lo colpisce. Netflix

La prima serie italiana in classifica è al 127esimo posto, ed è La legge di Lidia Poet: Stagione 1.

