Nelle più belle canzoni di Taylor Swift c’è tutta la capacità che dovrebbe essere propria di ogni artista: la versatilità e la leggerezza con la quale la popstar si muove tra il rock e il pop, spostandosi su sfumature indie e folk, non sono peculiarità comuni a tutti. Ma quali sono i suoi brani migliori?

Love Story (2008)

La canzone fa parte del secondo album di Taylor Swift, Fearless, uscito nel 2008 per l’etichetta Big Machine Records. Si tratta di una ballata pop e country, in cui la cantante racconta una storia d’amore ispirata a Romeo e Giulietta, ma con un finale felice.

Fearless Universal Music

Musica

We Are Never Ever Getting Back Together (2012)

We Are Never Ever Getting Back Together è inclusa nell’album Red, uscito nel 2012. Si tratta di un brano pop e catchy, in cui la cantante dichiara di aver chiuso definitivamente con il suo ex fidanzato dopo una serie di tira e molla. Il brano è forte di una ritmica vivace e da un testo divertente e sarcastico, che esprime la sua determinazione e la sua indipendenza.

Red SWIFT TAYLOR

R&P INTERNATIONAL

Shake It Off (2014)

Shake It Off non può mancare tra le più belle canzoni di Taylor Swift. Il brano fa parte di 1989, il disco che ha segnato la svolta pop dell’artista. In questo brano pop e dance la popstar invita a ignorare le critiche e le voci negative, dunque a ballare e divertirsi. Il testo è positivo e motivazionale.

Offerta 1989 SWIFT TAYLOR

R&P INTERNATIONAL

Look What You Made Me Do (2017)

Dall’album Reputation, questo è un brano elettropop in cui Taylor Swift risponde a nemici e traditori, accusandoli di averla trasformata in una persona più dura e vendicativa. Il brano ha un testo aggressivo e ironico, che esprime la sua rabbia e la sua rivalsa.

Reputation Universal Music

Musica

You Need to Calm Down (2019)

Pezzo trainante di Lover, You Need To Calm Down è l’essenza del synth-pop. Taylow Swift i diritti della comunità LGBTQ+ e si fa beffe di odiatori e troll della rete.

Lover Audio CD – Audiobook

08/28/2019 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Continua a leggere su optimagazine.com