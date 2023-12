Nel giorno di Lucia, la Santa della luce, Taylor Swift festeggia 34 anni. Un compleanno d’oro per Taylor Swift al termine di un anno pieno di soldi, successo ed amore. La rivista americana Time ha incoronato Taylor Swift “Person of the year” dedicando alla pop star la prima copertina del mese di dicembre.

E’ la consacrazione definitiva della fama planetaria di Taylor Swift che aggiunge il suo nome alla lista di coloro che, dal 1927, hanno fatto la storia del mondo. Sulla stessa copertina di Time sono apparsi miti come Charles Lindenbergh , Papa Francesco e M.L. King. Ma anche criminali sanguinari come Hitler e Stalin. Taylor Swift prende il posto del presidente ucraino Zelensky a testimonianza del mutar di sentimenti globale. La guerra in Ucraina è scomparsa dai riflettori , adesso è tempo di musica e lustrini.

Dall’eroe della resistenza ucraina contro l’aggressione sovietica ad un pop star. Chissà cosa capiranno della nostro civiltà coloro che la studieranno tra mille anni ? Time definisce Taylor Swift “una luce del mondo”. Un simbolo iconico ed epocale di una società contemporanea tutta schiacciata sull’apparenza. Un’apparenza per Taylor Swift tutt’altro che effimera, anzi ben consistente.

Di questo tempo multimediale e virtuale , Taylor Swift è un simbolo assoluto. E lo racconta in modo egregio nelle sue canzoni. E’ un’industria con un fatturato di circa un miliardo di dollari. Ed ha anche trovato il nuovo amore con Travis Kelce campione di football americano. Un momento magico per Taylor Swift che si gode copertina, soldi e baci.