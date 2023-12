La novità da tempo in beta è stata appena ufficializzata: come fissare i messaggi WhatsApp in chat dunque per averli a disposizione per un periodo più o meno ampio, ossia quanto ci sono utili? Per il servizio di messaggistica giunge una funzione davvero molto utile, soprattutto nelle chat collettive più dense di contenuti di tutti i partecipanti.

A chiunque sarà capitato almeno una volta di non ritrovare più qualche contenuto importante all’interno delle chat, perso tra i numerosi contributi di una conversazione. Ebbene, gli sviluppatori hanno appena fornito uno strumento per fissare i messaggi WhatsApp in chat, avendoli sempre a disposizione, nella parte alta della schermata della discussione. La procedura è molto semplice in tal senso: basta selezionare il contenuto d’interesse e dunque andare sull’icona dei tre punti in verticale posta in alto a destra della schermata. A questo punto, oltre al classico comando Copia, compare anche quello denominato Fissa. Una volta effettuata la scelta, proprio il messaggio prescelto resta fermo nella chat, immediatamente sotto la denominazione della stessa. Anche scorrendo i contenuti, oppure entrando o uscendo dalla scheda, la sua posizione rimane invariata e sempre in primo piano.

Dopo aver chiarito come fissare i messaggi WhatsApp in chat, è anche il caso di sottolineare che all’utente viene concessa anche la scelta del periodo di tempo nel quale rendere effettiva l’operazione. Il fissaggio potrà infatti durare solo per 24 ore, 7 giorni o anche 30 giorni. Peccato non ci sia anche un ulteriore opzione che permetta di personalizzare a proprio piacimento il timer.

Dopo essere annunciata, la novità del fissaggio dei messaggi in chat è in distribuzione globalmente. Nel caso in cui il comando specifico non dovesse essere visualizzato in conversazione, ci sarà solo da attendere qualche giorno in più ma la funzione non tarderà poi ad arrivare.

