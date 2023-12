Gli sticker WhatsApp creati con l’Intelligenza artificiale sono stati appena annunciati da Meta per il suo servizio di messaggistica. In effetti, dopo un sostanzioso periodo di test della funzione, l’AI ci aiuterà ad ottenere adesivi sempre nuovi, originali e altamente personalizzabili.

La prima cosa da dire è che, per quanfo l’annuncio degli sticker WhatsApp AI sia stato diramato in queste ore, non tutti ancora vedranno comparire questa funzione all’interno del loro account. Per beneficiarne consigliamo a tutti di aggiornare l’applicazione dallo store di riferimento e di verificare la presenza dell’opzione all’interno della scheda adesivi appunto (accanto a quella della emoticon, avatar e GIF). Nella scheda specifica ora comparirà anche il pulsante “Crea” dal quale si potrà dare libero sfogo alla propria fantasia. Se l’icona non dovesse ancora comparire niente panico, è questione solo di qualche giorno o al massimo un paio di settimane per i naturali tempi del rilascio globale della novità.

Come si creano gli sticker WhatsApp AI? Partendo dal pulsante crea appena menzionato, l’utente è invitato a digitare in una barra di testo una brevissima descrizione di quanto si desidera ottenere. Ad esempio, scrivendo il testo “gatto su uno snowboard”, il servizio di messaggistica restituirà esattamente un felino su una tavola da neve. Le potenzialità dell’intelligenza artificiale sono, a dir poco, incredibili e c’è solo da capire quanto i risultati ottenuti saranno in linea con le richiesta dal momento in cui la funzione sarà disponibile per tutti.

Gli sticker WhatsApp creati verranno mantenuti nella cronologia delle soluzioni utilizzate di recente. Per questo motivo, potranno essere utilizzati in un secondo momento e anche chi li riceverà in chat potrà farli propri e inserirli nelle conversazioni. Non c’è dubbio che ben presto si assisterà a delle vere e proprie gare di adesivi, soprattutto nella fascia degli utenti più giovani.

