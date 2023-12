Ci sono interessanti indicazioni che vanno prese in esame oggi, per quanto riguarda gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23 che qui in Europa attendono il rilascio dell’aggiornamento con la patch di dicembre. Dopo giorni di attesa, infatti, pare che qualcosa si stia muovendo su larga scala per il pubblico, con indicazioni che vanno esaminate con attenzione. Se da un lato i tempi non sono ancora maturi per il firmware dotato di One UI 6.1, al netto delle anticipazioni che abbiamo condiviso ieri con un altro articolo, al contempo occorre non dimenticare le mosse a breve termine dell’area tecnica.

In arrivo su tutti i Samsung Galaxy S23 l’aggiornamento di dicembre: la situazione in Europa

Per farvela breve, pare essere in arrivao su tutti i Samsung Galaxy S23 distribuiti sul mercato il nuovo aggiornamento di dicembre. Non è lecito aspettarsi una rivoluzione per il device dopo il download del pacchetto software, come evidenziato da SamMobile con un recente report, ma ciò non toglie che ci siano buone ragioni per procedere con il download appena arriverà l’apposita notifica anche qui in Italia. Provando a scendere in dettagli, l’upgrade in questione presenta una versione del firmware che termina con BWKC, anche se potrebbe essere diversa a seconda del Paese di riferimento.

Al momento sappiamo soltanto che abbiamo un totale di 75 correzioni per vulnerabilità note al produttore, mentre 54 problemi di sicurezza da bollettino ufficiale pare riguardino il sistema operativo Android principale. Al contempo, occorre ricordare anche che 16 vulnerabilità riguardano l’interfaccia utente di Samsung One. Insomma, a prescindere dal fatto che non dovrebbero essere introdotte nuove funzionalità, ci sono tante buone ragioni per procedere prima possibile con l’installazione del firmware.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni sull’aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy S23.